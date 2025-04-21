В Москве задержали аферистов, продающих БАДы нуждающимся в лечении МВД: в Москве задержаны 14 торговцев БАДами под видом лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Москве 14 человек, которые через колл-центры под видом медработников продавали нуждающимся в лечении людям биологические активные добавки (БАД), сообщили в пресс-центре МВД России. В ведомстве уточнили, что злоумышленники выдавали «пустышки» за настоящие лекарства, передает ТАСС.

Через сеть организованных кол-центров участники группы звонили гражданам, нуждающимся в лечении, и, представляясь медработниками, ставили потерпевшим фиктивные диагнозы без фактического осмотра, — подчеркнули в МВД.

Мошенники также использовали психологическое давление, убеждая, что пациенту необходимы именно эти препараты. На данный момент четверо из них — под стражей, остальные получили запрет на выезд.

Ранее злоумышленники начали открывать сборы средств на «лечение» обреченных людей. В МВД предупредили, что после смерти неизлечимо больных пациентов мошенничество практически недоказуемо, что развязывает аферистам руки — часть собранных средств возвращается на счет фонда клиники и становится доступна для использования.

До этого Центробанк составил портрет среднестатистической жертвы мошенников по итогам 2024 года. Регулятор сообщил, что ею стала работающая женщина от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода, которая проживает в городе и имеет среднее образование. По данным ЦБ, за 2024 год с кибермошенничеством столкнулись 34% опрошенных граждан.