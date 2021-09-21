В Москве задержали школьника, ранившего ножом одноклассника

Сотрудники полиции задержали подростка, который в ходе конфликта, произошедшего накануне, ранил одноклассника на территории школы на юге Москвы. В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

По версии правоохранительных органов, конфликт между подростками произошёл на территории школы в Южном Чертаново накануне утром. У пострадавшего резаная рана пальца на правой руке, а также непроникающее ранение живота и шеи.

В результате конфликта один из его участников причинил травмы своему оппоненту. Пострадавший доставлен в одну из столичных больниц. Полицейские задержали подозреваемого, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском районе Подмосковья в результате конфликта погибла сотрудница детского лагеря. Отмечается, что спор возник между двумя вожатыми по поводу качества работы. Конфликт случился в тот момент, когда они вместе распивали алкоголь. В результате словесная перепалка переросла в поножовщину. Инцидент произошёл ночью, воспитанники лагеря ничего не слышали. Подозреваемая в убийстве получила незначительные ранения, когда отнимала нож у оппонентки.