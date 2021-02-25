В Москве за сутки заразились коронавирусом 1,3 тысячи человек

https://static.news.ru/photo/70ae9f9a-780a-11eb-9086-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1336 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в столице заболели около 975 тысяч человек.

Из московских больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 2,4 тысячи пациентов. В общей сложности медики вылечили порядка 894 тысяч жителей столицы.

Жертвами инфекции в мегаполисе за время пандемии стали 14,9 тысячи человек. Из них 45 умерли за минувшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. Второе и третье места занимают Санкт-Петербург и Подмосковье соответственно. Наименьший суточный прирост заражений зафиксирован в республике Тыва и Чукотском автономном округе — по два случая.

В целом по стране за сутки выявлено 11 086 случаев заражения, выздоровели 15 722 пациента и 428 человек умерли.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что скоро обязательные коронавирусные ограничения для людей старше 65 лет станут рекомендательными. Он также призвал пожилых москвичей активнее прививаться от коронавируса.