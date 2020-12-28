В Москве за сутки выявили 5641 заражённого коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c29ce9f2-49ab-11eb-b288-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5641 новый случай коронавируса. Общее количество заболевших в городе с начала пандемии достигло 798 098.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 75 пациентов. Всего зарегистрировано 11 064 летальных исхода. Количество выздоровевших увеличилось на 5626 — до 615 396 человек.

Москва остаётся лидером по числу заражённых. Второе место занимает Санкт-Петербург, где за сутки выявлено 3757 заболевших (всего 234 602), третье — Московская область, где врачи зафиксировали 1547 новых случаев коронавируса (152 235).

Всего в России за сутки выявлено 27 002 новых случаев заражения. В общей сложности с момента начала официального учёта были инфицированы 3 105 037 россиян. Число жертв COVID-19 выросло на 562 человека — до 55 827. Вместе с тем за сутки 24 874 человека исцелились от недуга, а в целом за время пандемии выздоровевших уже 2 496 183.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что более половины смертей в России приходятся на коронавирус или болезни, ассоциированные с ним. По словам вице-премьера, смертность в стране за январь — ноябрь 2020 года выросла на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.