В Москве за сутки выявили 1 714 случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/ec7eeabc-ac81-11ea-bc2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Москве за минувшие сутки было выявлено 1 714 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По состоянию на пятницу, 12 июня, в России зарегистрировано 8 987 новых случаев заражения в 84 регионах, из них 3 216 случаев без клинических проявлений, 183 человека умерли.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 511 423 заболевших.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2255 человек, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.