В Москве за сутки выявили почти 3 тысячи человек с коронавирусом

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Число заражённых COVID-19 в Москве за сутки выросло на 2957 человек. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по предупреждению распространения коронавируса.

Таким образом, темпы заболеваемости в российской столице вновь выросли после нескольких дней. Для сравнения накануне в столице было зафиксировано 1959 новых случаев.

Всего в России за сутки выявили 6361 новый случаев коронавируса в 83 регионах. Из них у почти 3000 инфицированных не было клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных случаев. Общее число жертв коронавируса в стране достигло 747, писал NEWS.ru.