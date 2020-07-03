В Москве за сутки выявили 680 случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/eca46990-bdca-11ea-9b58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские медики за минувшие сутки выявили 680 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в городе достигло 224 210, передаёт оперштаб.

Ранее заммэра Анастасия Ракова сообщила, что в столице вылечили ещё 1620 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. В результате общее количество выздоровевших достигло 156 459. Жертвами вируса стали 3929 человек, из них 25 за последние сутки.

Всего в России было выявлено 674 515 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6632 за прошедшие сутки, 446 879 выздоровели (+8968), скончались 10 027 человек (+168).

Наименьшее количество выявленных случаев коронавируса в России зафиксировано в НАО — 131 случай, при этом 40 человек выздоровели. От COVID-19 в округе никто не умер.

Ранее резкий рост заболеваемости коронавирусом был зафиксирован в Якутии. За последние сутки в регионе выявлены 57 новых случаев заболевания, из них на Якутск приходится 49. С начала пандемии в Якутии зарегистрированы 4422 случая заражения COVID-19. Глава региона Айсен Николаев выразил настороженность, что с 30 июня заболеваемость коронавирусом выросла в полтора раза. А шесть случаев, выявленных по состоянию на утро 4 июля, связаны с приезжими.

Как писал NEWS.ru, число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете превысило 11 млн. В настоящие время известно об 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.