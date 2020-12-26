В Москве за сутки выявили 6253 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/aa17e56e-48e1-11eb-a9f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 6253 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии в городе достигло 792 457 человек.

Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 76 пациентов. Всего зарегистрировано 10 989 летальных исходов. Количество выздоровевших увеличилось на 5166 — до 609 770 человек.

Москва остаётся лидером по числу заражённых. Второе место занимает Санкт-Петербург, где за сутки выявлено 3748 заболевших (всего 230 845), третье — Московская область, где врачи зафиксировали 1606 новых случаев коронавируса (150 688).

Как писал NEWS.ru, медики за последние сутки вылечили 20 480 пациентов с COVID-19 в России. За всё время пандемии в РФ выздоровели 2 471 309 граждан. Кроме того, число умерших за последние сутки увеличилось на 487. Всего от недуга в стране скончались 55 265 человек. Также выявлено 27 787 случаев коронавируса за последние сутки в 84 регионах.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что россиян необходимо убедить в важности вакцинации от коронавируса. По его словам, убеждённость некоторых россиян в том, что инфекция их не затронет или они приобретут иммунитет, переболев коронавирусом в лёгкой форме, не имеет научного обоснования.