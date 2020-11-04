В Москве за сутки выявили 5826 заражённых коронавирусом

Коронавирус за прошедшие сутки в Москве выявили у ещё 5826 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксирован 445 181 случай COVID-19.
Следом по число заболевших за сутки идут Санкт-Петербург — 1031, и Подмосковье — 569.
Столичные врачи за минувшие 24 часа вылечили 3 852 пациента. Общее количество выздоровевших достигло 325 531. Количество жертв коронавируса в Москве увеличилось на 81 человека и достигло 7 004.
Ранее NEWS.ru писал, что медики впервые выявили свыше 19 тысяч новых случаев COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 693 454.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.