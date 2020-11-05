В Москве за сутки выявили 5255 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1d5a2a0c-1f3c-11eb-9cc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 5255 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве выявили 450 436 заражённых.

За минувшие 24 часа количество выздоровевших в городе возросло на 3670 пациентов — до 329,2 тысячи. Жертвами COVID-19 стали 67 человек. В общей сложности в столице зарегистрирован 7071 летательный исход.

Всего России выявили 19 404 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан.

Как писал NEWS.ru, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в городе в начале этой недели вновь начала обостряться, это можно проследить по числу новых случаев заражения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.