В Москве за сутки выявили 4,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/6b59dd10-57d6-11eb-8d73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 4674 новых случая заражения COVID-19. Всего с начала пандемии в столице заболели 887,6 тысячи человек.

Из столичных больниц за 24 часа выписали 5639 пациентов. Общее число выздоровевших в мегаполисе составляет 734,7 тысячи человек.

Жертвами инфекции стали за сутки 79 человек. Всего в Москве из-за коронавируса скончались 12,4 тысячи жителей, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В целом по России за сутки выявлено около 24,1 тысячи заражений COVID-19. Выздоровели 27,3 тысячи пациентов и 590 скончались. За время пандемии в стране заразились более 3,5 млн человек, из которых 2,9 млн выздоровели, а жертвами инфекции стали 65 тысяч.

Ранее заместитель председателя правительства по вопросам социальной политики Татьяна Голикова заявила, что в соответствии с поручением президента Владимира Путина массовая вакцинация населения страны от коронавируса начнётся 18 января. Она также напомнила, что в настоящий момент на территории России зарегистрированы две вакцины от COVID-19, третья «на подходе».

Как писал NEWS.ru, в мэрии столицы отметили, что вакцинация москвичей зарубежными препаратами возможна только после того, как они будут зарегистрированы в РФ.