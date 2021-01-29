В Москве за сутки выявили 2430 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/4972a780-62d6-11eb-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 2430 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в городе с начала пандемии зарегистрировали 927 788 заболевших.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 5584 — до 809 226. Жертвами COVID-19 в Москве стали 68 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 13 368.

Среди регионов впервые за долгое время в лидеры по суточному приросту заболевших вышел Санкт-Петербург — в городе на Неве зафиксировано 2512 случаев заболевания. Москва в обновлённой сводке занимает второе место. Замыкает тройку Московская область с приростом 1069 заразившихся.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса больше половины взрослого населения страны. При этом, уточнил он, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её. По его мнению, это позволит уже к началу весны переломить эпидемиологическую ситуацию и установить позитивный тренд.