В Москве за сутки выявили 2284 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/00ee5b5a-639c-11eb-8f97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи за прошедшие сутки зафиксировали 2284 новых случая коронавируса. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 930 072.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 5502 — до 814 728. Жертвами COVID-19 в Москве стали 66 пациентов. Общее количество летальных исходов достигло 13 434.

На втором месте Санкт-Петербург, где за минувшие 24 часа врачи зарегистрировали 2160 заболевших. Третье место занимает Московская область, где выявили 1082 новых случая COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в первые шесть месяцев 2021 года планируется привить от коронавируса больше половины взрослого населения страны. При этом, уточнил он, медики не только готовы выполнить поставленную задачу, но и считают возможным перевыполнить её. По его мнению, это позволит уже к началу весны переломить эпидемиологическую ситуацию и установить позитивный тренд.