В Москве за сутки выявили 1416 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/4c6356f4-afa5-11ea-ba45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

За минувшие сутки в Москве зарегистрировано 1416 случаев заражения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных в столице по состоянию на утро 16 июня достигло 206 680. За минувшие сутки в Москве скончались 52 пациента. Общее количество летальных исходов с начала пандемии составило 3386.

Выздоровели и выписаны из больниц 26 114 человек, в том числе 2874 за последние сутки.

Российские медики выявили ещё 8 248 заболевших коронавирусной инфекцией в 82 регионах, из них 2 950 случаев, которые протекают бессимптомно. Всего с начала эпидемии в стране было обнаружено 545 458 заражённых COVID-19. Также за сутки зафиксировано 193 летальных случая. Таким образом число смертей от коронавируса достигло 7 284 человек, писал NEWS.ru.