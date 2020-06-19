В Москве за сутки выявили 1136 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/6cdf0654-b201-11ea-9923-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные медики выявили 1136 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число инфицированных в городе достигло 211 921. Выздоровели 132 434 человека, из них 2003 за последние сутки. Жертвами вируса стали 3531 пациент, в том числе 48 человек погибли за последние 24 часа.

Всего по стране зарегистрировано 569 063 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в том числе за минувшие сутки выявлено 7972 случая, из них 2610 человек (32,7%) переносят болезнь без клинических проявлений, сообщает федеральный оперативный штаб.

За всё время пандемии в РФ погиб 7841 гражданин, из них 181 за минувшие 24 часа.



В общей сложности в мире на сегодняшний день зафиксировано 8,4 млн случаев заражения COVID-19. За последние 24 часа было выявлено 114,7 тысячи новых инфицированных. Это на 60 тысяч менее, чем сутками ранее.

Ранее немецкие учёные заявили, что самыми опасными разносчиками коронавируса являются дошкольники. Детям трудно соблюдать меры предосторожности, их невозможно заставить всё время носить маски и уж тем более перчатки. По словам экспертов, малышам не объяснишь, что не надо трогать лицо, а дети способны к заражению на том же уровне, что и взрослые. У заражённых коронавирусом учёные изучили концентрацию вируса в дыхательных путях. Оказалось, что выявленное количество копий РНК у детей и взрослых практически не отличалось. Но из-за несоблюдения мер безопасности и большого количества бессимптомных носителей, именно дети оказалась самыми опасными переносчиками инфекции.