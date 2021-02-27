В Москве за сутки выявили 1,7 тысячи случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1737 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 710 человек. Всего за время пандемии в столице заразились 978,4 тысячи человек.
В оперштабе отметили, что суточный прирост несколько сократился, поскольку нынешний показатель почти на 100 случаев ниже зафиксированного накануне.
За последние 24 часа из столичных больниц по выздоровлении выписаны 1819 пациентов. Всего с начала пандемии московские медики вылечили 897,6 тысячи человек.
Жертвами инфекции за сутки стали 48 жителей мегаполиса. Общее количество умерших составляет 15 055 человек,
Москва по-прежнему занимает первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье. Там за минувшие сутки было зафиксировано 939 и 617 новых случаев заражения соответственно. Наименьший прирост отмечен в Чукотском автономном округе — 1 случай, а в Ненецкой автономном округе за последние сутки заразившихся не выявлено.
Как ранее писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела самый страшный период пандемии. Он также отметил, что в настоящее время мегаполис гораздо лучше подготовлен к новым подобным вызовам, нежели год назад.