В Москве за сутки выявили 1,7 тысячи случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/9cea83b4-799d-11eb-ae18-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1737 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы 710 человек. Всего за время пандемии в столице заразились 978,4 тысячи человек.

В оперштабе отметили, что суточный прирост несколько сократился, поскольку нынешний показатель почти на 100 случаев ниже зафиксированного накануне.

За последние 24 часа из столичных больниц по выздоровлении выписаны 1819 пациентов. Всего с начала пандемии московские медики вылечили 897,6 тысячи человек.

Жертвами инфекции за сутки стали 48 жителей мегаполиса. Общее количество умерших составляет 15 055 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Москва по-прежнему занимает первое место по уровню заболеваемости коронавирусом в России. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье. Там за минувшие сутки было зафиксировано 939 и 617 новых случаев заражения соответственно. Наименьший прирост отмечен в Чукотском автономном округе — 1 случай, а в Ненецкой автономном округе за последние сутки заразившихся не выявлено.

Как ранее писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин заявил, что Москва преодолела самый страшный период пандемии. Он также отметил, что в настоящее время мегаполис гораздо лучше подготовлен к новым подобным вызовам, нежели год назад.