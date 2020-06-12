В Москве за сутки выпало до половины месячной нормы осадков

https://static.news.ru/photo/60b4821e-ad42-11ea-a8c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До половины месячной нормы осадков выпало за сутки в столичном регионе. По словам ведущего сотрудника погодного центра «Фобос» Евгения Тишковца, это произошло в результате прихода холодного фронта.

<…> в Москве на базовой метеостанции ВДНХ выпало 22 миллиметра осадков — месячная норма 75 миллиметров, в Тушино – 23 миллиметра, а вот на Балчуге в осадкомеры попало 27 миллиметров, что составляет 36% месячной нормы, — передаёт РИА Новости слова Тишковца.

Синоптик также отметил и аномальное количество осадков в Московской области. Так, в посёлке Михнево метеостанция зафиксировала 40 миллиметров дождя — больше половины июньского лимита.

Как ранее писал NEWS.ru, ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в июле и августе не стоит ожидать всплесков жаркой погоды, которая наблюдается сейчас в Москве.