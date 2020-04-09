В Москве за сутки вылечились 43 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f3265730-7a2f-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число излечившихся от коронавируса пациентов в Москве за минувшие сутки составило 43. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки ещё 43 человека выздоровели после лечения от коронавируса. При выписке те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации, — приводит её слова ТАСС.

Всего с момента начала распространения коронавирусной инфекции в Москве выздоровели и были выписаны 313 человек

Ранее NEWS.ru писал, что на лечение в столичную клинику в Коммунарку за сутки поступило 72 человека. В общей сложности в медучреждении находятся 424 человека с COVID-19.