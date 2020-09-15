В Москве за сутки умерли десять пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/9108f63e-3fbf-11ea-b18c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки ещё 10 человек скончались. У всех был положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число скончавшихся достигло 5016.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. В августе в ВОЗ назвали коронавирус одним из самых сложных вызовов для медицины.

За минувшие сутки российские врачи выписали 5605 пациентов по выздоровлении от COVID-19. Выявлено по всей стране за минувшие 24 часа 5529 новых случаев коронавируса. Всего на сегодняшний день COVID-19 диагностирован у 1 073 849 человек. За весь период зафиксировано 18 785 летальных исходов, выздоровело 884 305 человек.

Как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что исследования показали, что коронавирус сохраняется на поверхностях до 48 часов.

Эксперты ведомства изучили степень выживаемости COVID-19 «на различных объектах окружающей среды, на различных поверхностях». Среди них — нержавеющая сталь, линолеум, стекло, пластик и керамическая плитка. Исследования подтвердили, что срок жизни вируса — до двух суток.