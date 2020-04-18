В Москве за сутки умерли 28 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за последние сутки 28 пациентов, у которых был подтверждён коронавирус, скончались.

Отмечается, что среди умерших — пациенты от 30 до 93 лет. Самый молодой пациент страдал от сахарного диабета. Общее число летальных случаев достигло 176.

К этому дню в мире коронавирусом заразились более 2,2 млн человек. Жертвами болезни стали свыше 154 тысяч человек. В России на 18 апреля 36 793 подтверждённых случая COVID-19. За последние сутки заболели ещё 4785 жителей страны. 3057 пациентов выздоровели и выписались из стационаров. 313 заболевшим победить коронавирус не удалось.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель московского департамента здравоохранения Алексей Хрипун рассказал, что в столице растёт количество больных коронавирусной инфекцией. При этом у большинства болезнь протекает бессимптомно.