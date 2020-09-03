В Москве за сутки умерли 10 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За прошедшие сутки в Москве скончались 10 пациентов с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтверждён диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

Общее число смертей достигло 4867.

За прошедшие сутки в Москве коронавирус официально подтвердили у 690 человек. Число болеющих COVID-19 в российской столице, таким образом, достигло 41 618. При этом в оперштабе отмечают, что число новых случаев за последние две недели было на 4,5% меньше, чем за предыдущие две.

В России коронавирус выявлен у 1 009 995 человек, за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 4995 человек. За время пандемии от коронавируса в РФ скончались 17 528 человек (+114 за сутки), выздоровели от инфекции 826 935 человек (+5766 за сутки).

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подсчитала число заразившихся коронавирусом в мире. Их оказалось более 25,8 млн человек. В Северной и Южной Америке зафиксировано 13 596 877 случаев болезни. В Юго-Восточной Азии насчитывают 4 409 210 заразившихся, а в Европе — 4 353 514.