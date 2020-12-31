В Москве за сутки умер 71 заражённый коронавирусом

https://static.news.ru/photo/9c368110-4c03-11eb-8767-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жертвой коронавируса за прошедшие сутки в столице стал 71 пациент. Общее количество летальных исходов достигло 11 280.

В оперативном штабе по борьбе с пандемией напомнили, что если человек ощущает любые симптомы ОРВИ, ему необходимо оставаться дома и вызвать врача.

Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, — подчеркнули в оперштабе.

Как писал NEWS.ru, ранее в Китае выявлен первый случай заражения мутировавшим коронавирусом. О появлении британского штамма COVID-19 на территории материкового Китая сообщили шанхайские врачи. Инфекция была выявлена у 23-летней студентки, которая вернулась в Шанхай из Великобритании. Исследование подтвердило, что её организм инфицирован штаммом, впервые обнаруженным на территории Соединённого Королевства.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.