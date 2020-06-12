В Москве за сутки скончались 50 пациентов с COVID-19

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В Орловской области, на территории одного из парков отдыха прошла вечеринка под открытым небом, сообщает в Telegram-канале RT.

Отмечается, что вечеринка состоялась недалеко от парка отдыха «Горки» и её посетили несколько сотен человек. При этом режим самоизоляции в российском регионе продлен до 30 июня. Согласно постановлению, в период...