В Москве за сутки скончались 50 пациентов с COVID-19

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-10 сообщили, что за сутки скончались 50 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
В Москве скончались 50 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.
Общее число умерших от COVID-19 достигло 3281.
11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, пандемией. На сегодняшний день в мире зафиксировано более 7,6 млн случаев заражения, свыше 425 тысяч человек умерли, более 3,6 млн выздоровели.
Россия занимает третью строчку по количеству инфицированных в мире. На первом месте — США (2 048 986 человек), на втором — Бразилия (828 810). С начала эпидемии в России выявлено 520 129 заболевших, более половины из них уже выздоровели, 6829 человек скончались, писал NEWS.ru.
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