В Москве за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что ещё 13 человек скончались.

В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 4857.

Ранее московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 641 пациенту. При этом количество людей, выписанных по выздоровлении от коронавирусной инфекции, за сутки составило 1262 человека. Учитывая количество выздоровевших и умерших, коронавирусом в столице сейчас болеют 42 844 человека.

За прошедшие сутки на территории России из больниц по выздоровлении были выписаны 5464 пациента с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. В стране зафиксировано 115 летальных случаев от коронавируса. За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 17 414 россиян.

Как писал NEWS.ru, врач-вирусолог Елена Малинникова объяснила, почему жертвами коронавирусной инфекции чаще становятся мужчины. Летальные исходы после заражения COVID-19 встречаются у мужчин в 1,5 раза чаще, чем у женщин, по причине наличия тестостерона.