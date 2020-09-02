В Москве за сутки от коронавируса вылечились ещё 1157 человек

https://static.news.ru/photo/4a1dd3bc-edb5-11ea-abf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Денис Гришкин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны по выздоровлении ещё 1157 пациентов с ранее подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией. Об этом 3 сентября сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что на территории Москвы продолжает увеличиваться число выздоровевших после заражения COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса вылечились 217 899 столичных жителей.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1157 пациентов, — цитирует Ракову столичный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Медики перед выпиской проводят пациентам дополнительные обследования на коронавирус. Тех, у кого COVID-19 не выявлен, отправляют домой и дают все необходимые рекомендации. Кроме того, вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы для больных инфекцией. Для этого у горожанина в возрасте от 18 до 55 лет не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита В и гепатита С.

Как ранее передавал NEWS.ru, в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 вечером 2 сентября сообщили, что ещё 13 человек скончались от заболевания. Общее число смертей достигло 4857.