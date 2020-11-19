В Москве за сутки от коронавируса вылечились 5836 человек

https://static.news.ru/photo/fdbe661c-2af9-11eb-bf77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные медики вылечили от коронавируса ещё 5836 пациентов, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией.

Согласно данным оперштаба, общее количество выздоровевших в городе достигло 394 252. За сутки скончались 77 пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что в случае задержки результатов теста на коронавирусную инфекцию россияне смогут пожаловаться на горячую линию. Её специально для этого запускает Роспотребнадзор. Горячая линия начнёт работу с субботы, 21 ноября.

Число заболевших коронавирусом россиян с начала пандемии превысило 2 миллиона человек. Россия находится на пятом месте в мире по количеству заразившихся после США, Индии, Бразилии и Франции.

В значительной части регионов России стабилизировалась ситуация с ежедневной заболеваемостью коронавирусной инфекцией. Как утверждает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, 23 региона в скором времени должны выйти на плато по заболеваемости.