В Москве за сутки от коронавируса излечились более 6 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/182b1a0a-a49e-11ea-b811-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось на 6030 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 88,2 тысячи.

Как пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову, самое больше число выздоровевших за сутки было зафиксировано 26 мая — 8033 человека.

Ракова отметила, что вылечившиеся от вируса могут стать донорами плазмы и волонтёрами.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтёром, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00, — сказала заммэра.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она также отметила, что в стране не реализовался ни один из прогнозировавшихся «страшных» сценариев развития пандемии. Попова подчеркнула, что все принятые властями РФ меры дали свой результат, писал NEWS.ru.