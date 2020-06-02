В Москве за сутки от коронавируса излечились более 6 тысяч человек

За прошедшие сутки число вылечившихся от COVID-19 в столице увеличилось на 6030 человек. Таким образом, общее число выздоровевших достигло 88,2 тысячи.
Как
Ракова отметила, что вылечившиеся от вируса могут стать донорами плазмы и волонтёрами.
Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтёром, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 09:00 до 19:00, — сказала заммэра.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что Россия вышла на плато по коронавирусу. Она также отметила, что в стране не реализовался ни один из прогнозировавшихся «страшных» сценариев развития пандемии. Попова подчеркнула, что все принятые властями РФ меры дали свой результат, писал NEWS.ru.
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