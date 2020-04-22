В Москве за сутки оштрафованы 48 нарушителей самоизоляции

https://static.news.ru/photo/ae3a2a74-84a3-11ea-99e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За сутки в Москве установлены личности 48 нарушителей самоизоляции, все они были оштрафованы.

Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были выявлены с помощью фото- и видеофиксации.

По словам Данчикова, оштрафованные — граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в лёгкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире, передаёт ТАСС.

Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьёзной опасности соседей и окружающих, — сказал он.

Ранее психологи выяснили, что мужчины и женщины почти одинаково переносят лишения и трудности периода изоляции. Их отношение к ситуации зависит от личного восприятия и психологических особенностей, писал NEWS.ru.