В Москве за сутки оштрафованы 48 нарушителей самоизоляции

За сутки в Москве установлены личности 48 нарушителей самоизоляции, все они были оштрафованы.
Об этом сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были выявлены с помощью фото- и видеофиксации.
По словам Данчикова, оштрафованные — граждане, больные коронавирусом и переносящие заболевание в лёгкой форме, а также люди, проживающие с ними в одной квартире,
Все они подписали специальное добровольное согласие о нахождении дома и нарушили его, чем подвергли серьёзной опасности соседей и окружающих, — сказал он.
Ранее психологи выяснили, что мужчины и женщины почти одинаково переносят лишения и трудности периода изоляции. Их отношение к ситуации зависит от личного восприятия и психологических особенностей, писал NEWS.ru.
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