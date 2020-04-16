В Москве за сутки оштрафовали более 200 нарушителей самоизоляции

https://static.news.ru/photo/25c30e86-7fb7-11ea-91cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов оштрафовали в Москве 213 человек, которые нарушили режим самоизоляции. Сумма штрафа составила около 4 тысяч рублей.

Полиция составила 2043 прокола в отношении граждан, не соблюдающих социальную дистанцию и прогуливающихся на улице. По итогам вчерашних суток в отношении граждан, больных в легкой форме, которые дали добровольное согласие на лечение дома и нарушили режим самоизоляции, выписано 213 штрафов, — заявил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков.

Однако он подчеркнул, что на данный момент статистика по нарушениям, которые связаны с перемещенем граждан на машинах без пропуска, не ведётся.

Как ранее писал NEWS.ru, пропускной режим в Москве не вызвал сбоев в поставках продовольствия. Об этом заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.