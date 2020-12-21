В Москве за сутки коронавирусом заразились 7797 человек

https://static.news.ru/photo/c46bc8c6-4365-11eb-b45b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа в российской столице коронавирус диагностировали ещё у 7797 человек. Общее число выявленных с начала пандемии случаев заражения COVID-19 в Москве достигло 743 697.

Об этом сообщает оперштаб по противодействию заболеванию. По его данным, также за минувшие сутки 4798 пациентов с диагностированным ранее коронавирусом успешно завершили лечение и выписались из больниц. Общее число победивших болезнь москвичей на сегодняшний день составляет 572 541.

Жертвами заболевания за последние 24 часа стали 75 пациентов. Всего с начала пандемии от коронавируса в столице скончались 10 469 человек.

За последние 24 часа в России коронавирусом заразились 29 350 человек, новые случаи выявлены в 84 регионах, в 19,7% случаев заболевание не имеет клинических проявлений. Днём ранее суточный прирост заразившихся составлял 28 948 человек. Всего с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 2 295 362 россиянина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса, заявил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.