В Москве за сутки коронавирусом заразились 1406 человек

Столичные врачи за прошедшие сутки выявили 1406 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 973 578.
Количество выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 2092 — до 891 448. Жертвами COVID-19 стали 47 пациентов. Всего в столице зафиксирован 14 921 летальный исход.
На втором месте по числу заболевших остаётся Санкт-Петербург, где выявили 911 новых случаев (всего 364 340). Следом идёт Московская область — 499 заражённых (всего 173 189).
В России за сутки коронавирусом заразились 11 198 человек. Таким образом, общее количество заболевших в стране достигло 4 212 100. Вылечились 16 102 пациента (всего 3 767 664), умерли 446 (84 876). Число активных случаев составляет 359 560.
Как писал NEWS.ru, ранее вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году.