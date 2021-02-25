В Москве за сутки коронавирусом заразились 1406 человек

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Медики зарегистрировали 446 смертей от COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее число жертв недуга в стране за всё время распространения COVID-19 достигло 84 876. Кроме того, за минувшие 24 часа специалисты зарегистрировали 11 198 новых заражённых в РФ (всего 4 212 100).

Выздоровели 16 102 (3 767 664) пациента. Активных случаев по данным на утро 25 февраля 2021 года — 359 560, передаёт портал стопкоронавирус.рф. ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку...