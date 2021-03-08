В Москве за сутки коронавирусом заболели 1 066 человек

https://static.news.ru/photo/3c23b21c-80af-11eb-9b91-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

По данным на утро 9 марта, за минувшие сутки коронавирусной инфекцией в Москве заболели 1 066 человек. Столица остаётся на первом месте среди регионов по суточной заболеваемости.

Как передаёт оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, вторую строчку по этому показателю занимает Санкт-Петербург — там заразился 941 гражданин. Также о 523 заболевших сообщается в Московской области. Общий прирост новых случаев коронавируса по стране составил 9 445.

За последние сутки в России выявлено 9 445 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 336 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 931 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

В одном из регионов за последние 24 не выявлено ни одного случая заболевания - это Чукотский автономный округ. Также минимальный темп суточного прироста зафиксирован в Республике Алтай (0,01%) и в Республике Тыва (0,03%).

В общей сложности за всё время пандемии в России коронавирусом заболели 4 342 474 человека. Выздоровели 3 932 177 пациентов, болезнь унесла жизни 89 809 человек.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 113,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 184 тысячи - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 517 тысяч 797 человек, - уточняет портал стопкоронавирус.рф.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.