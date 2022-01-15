В Москве за сутки госпитализировали почти 800 больных коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки медики выявили 6 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, были госпитализированы 787 человек, 70 пациентов скончались, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием. В настоящее время на ИВЛ находятся 523 пациента.

В столице выявлено 6 480 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 787 человек. На ИВЛ находятся 523 человека. В городе выздоровел ещё 2 371 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 907 686, — говорится в сообщении оперштаба.

Также за сутки в Москве умерли 70 пациентов с положительным результатом теста на COVID-19 и подтверждённым диагнозом «пневмония».