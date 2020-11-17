В Москве за сутки госпитализировали 1444 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b80d6448-28aa-11eb-b270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние сутки в Москве госпитализировано 1444 человека с коронавирусом. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких в больницах находятся 390 пациентов. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

Помимо этого, подтверждены 5882 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, добавили в оперштабе.

Среди заболевших 15,7% — дети, ещё 40,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, кроме того, 29% — пациенты в возрастном диапазоне от 46 до 65 лет, а 10,4% — пожилые граждане от 66 до 79 лет, есть также 4% заразившихся старше 80 лет.

В целом в России по состоянию на утро 17 ноября выявлено 22 410 новых случаев заражения. Общее количество заболевших, согласно официальной статистике, достигло 1 971 013 человек. Также за сутки умерли 442 пациента, а выписаны после выздоровления 22 055 граждан. Общее число скончавшихся за время пандемии составило 33 931, а исцелившихся — 1 475 904.

Сейчас в российских больницах находится 461 178 пациентов с COVID-19.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.