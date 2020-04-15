В Москве за последние сутки выявлено 1774 новых заражений коронавирусом

https://static.news.ru/photo/16919f22-7eef-11ea-91aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперштаб сообщил о 1774 новых случаях заражения коронавирусом в столице. Всего в столице 14 776 выявленных фактов COVID-19, 1205 выздоровели, 106 скончались.

По данным на 15 апреля 2020 года, в мире выявлено более 2 млн человек, которые заражены. От заболевания скончались 126 тысяч. Выздороветь удалось 493 тысячам. В России зафиксировано 24 490 случаев инфицирования. Погибли 198 человек.

ВОЗ признала ситуацию с коронавирусом пандемией 11 марта 2020 года.

Как ранее информировал NEWS.ru, более половины россиян готовы работать шесть дней в неделю после карантина.