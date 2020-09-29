В Москве за нарушение масочного режима закрыли ещё несколько магазинов

В российской столице за несоблюдение масочно-перчаточного режима закрыты ещё несколько заведений, среди которых магазины, парикмахерские и салоны красоты.
Об этом рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок всё чаще выявляют нарушения санитарных требований,
Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты, — сообщил он.
Он отметил, что в проверках, кроме сотрудников Роспотребнадзора, принимают участие полицейские. Всего с 12 мая в результате таких проверок в Москве закрылись 62 магазина.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения, запрещающие покупателям находиться в магазинах без средств индивидуальной защиты на фоне роста темпов распространения коронавируса в стране, оправданны.
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