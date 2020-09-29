В Москве за нарушение масочного режима закрыли ещё несколько магазинов

https://static.news.ru/photo/d4f570dc-0302-11eb-8565-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В российской столице за несоблюдение масочно-перчаточного режима закрыты ещё несколько заведений, среди которых магазины, парикмахерские и салоны красоты.

Об этом рассказал глава столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, специалисты Роспотребнадзора в ходе проверок всё чаще выявляют нарушения санитарных требований, передаёт Life.

Приостановили свою деятельность несколько магазинов по продаже детских товаров, порядка семи магазинов непродовольственной торговли, несколько парикмахерских и салонов красоты, — сообщил он.

Он отметил, что в проверках, кроме сотрудников Роспотребнадзора, принимают участие полицейские. Всего с 12 мая в результате таких проверок в Москве закрылись 62 магазина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что ограничения, запрещающие покупателям находиться в магазинах без средств индивидуальной защиты на фоне роста темпов распространения коронавируса в стране, оправданны.