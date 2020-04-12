В Москве за нарушение карантина оштрафованы 30 человек

Три десятка человек оштрафованы в Москве за нарушение карантина с момента ужесточения ответственности. Об этом сообщили в Объединении административно-технических инспекций столицы.
Только за минувшие сутки штрафы выписаны четверым нарушителям. Они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Химках и Алтуфьево для дальнейшего лечения.
Как
Каждый при этом подписывает согласие на соблюдение строгой домашней изоляции.
По состоянию на первую половину дня 12 апреля в России официально подтверждено 15,77 тысячи случаев заражения в 82 регионах, скончались 130 пациентов, 1,29 тысячи исцелились.
В общей сложности в мире уже 1,78 млн случаев инфицирования, умерли 108,88 тысячи человек, выздоровели 405,9 тысячи.
Ранее NEWS.ru писал, что волонтёры в Москве раздали пассажирам поездов дальнего следования более полутора тысяч защитных масок. Таким образом добровольцы призвали соотечественников проявить ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих.
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