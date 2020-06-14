В Москве за два дня продлили почти 60 тысяч проездных билетов

https://static.news.ru/photo/5371af04-ae3d-11ea-b399-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За два дня на территории Москвы пассажиры городского транспорта продлили почти 60 тысяч проездных билетов. Об этом 14 июля сообщили представители столичного Дептранса со ссылкой на слова главы транспортного комплекса столицы Максима Ликсутова.

Социальные карты и проездные, кроме «Тройки», были заблокированы во время действия режима самоизоляции. Продлить билеты стало можно в кассах метро с 12 июня. Необходимым условием для получения услуги стало с 30 марта до 9 июня не больше 22 поездок по проездному.

Ликсутов подчеркнул, что за два дня билеты пролонгировали почти 60 тысяч москвичей. Жители столицы со следующего понедельника возвращаются на работу, собираясь при этом совершить первые за несколько месяцев поездки на общественном транспорте.

Мы просим пассажиров заранее проверить доступность продления их проездного билета удобным для них способом и, по возможности, осуществить продление заранее в кассе метрополитена, киоске Мосгортранса или через мобильное приложение, — передаются слова Ликсутова в Telegram-канале Дептранса.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве вместе со снятием режима самоизоляции заработали все виды проездных для поездок на общественном транспорте. Однако покупать билеты у водителей всё ещё нельзя.