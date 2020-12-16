В Москве юриста осудили за хищение более €800 тысяч

https://static.news.ru/photo/d606f826-4103-11eb-b29f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Москве приговорил юриста-международника Якова Мельникова к четырём годам колонии общего режима по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно материалам уголовного дела, Мельников похитил более €819 тысяч, причитающихся РФ. Эти средства находились на депонентском счёте Минфина Нидерландов. Они были внесены в 1991 году Министерством связи СССР в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи «Интелсат».

После банкротства консорциума юрист в 2012--2013 годах представил в Минфин Нидерландов поддельные документы о передаче ему права требования указанных средств. Полученными деньгами он распорядился по собственному усмотрению, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В Центре общественных связей ФСБ ТАСС рассказали , что юрист свою вину признал и в содеянном раскаялся. О средствах на счёте нидерландского Минфина ему стало известно на одном из интернет-форумов.

Ранее NEWS.ru писал, что Польша экстрадировала в Россию одного из организаторов финансовой пирамиды, похитившего вклады граждан на сумму более 220 млн рублей. Летом 2019 года он сбежал за границу до того, как суд вынес постановление о его аресте. Мошенник был объявлен в международный розыск. В октябре того же года его задержали сотрудники правоохранительных органов Польши.