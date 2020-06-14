В Москве выздоровели ещё 1549 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/255b8e42-aed2-11ea-a5d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились ещё 1549 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, общее число выздоровевших — 123 тысячи человек.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1549 пациентов, — передаёт её слова ТАСС.

После выписки пациентам дают рекомендации. По словам Раковой, все переболевшие могут стать донорами и сдать плазму для тяжёлых больных COVID-19.

Ранее заммэра сообщила, что в столице продолжается наращивание объёмов тестирования на COVID-19. По данным на утро 15 июня, число ПЦР-тестов, проведённых в городских, федеральных и частных лабораториях, достигло 3 млн.

Тестирование на COVID-19 проводится в обязательном порядке людям с признаками ОРВИ, пациентам с пневмонией и всем, кто живёт с заболевшими коронавирусом, пациентам неинфекционных стационаров. Также проводится скрининг сотрудников, которые контактируют с жителями, — это медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ, полиции, писал NEWS.ru.