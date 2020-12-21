В Москве выявлено более семи тысяч новых случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/5ebff268-429d-11eb-a783-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве зафиксировано 7263 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 735 900 человек, при этом число больных на настоящее время составляет 157 763 человека. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Также за минувшие сутки от коронавирусной инфекции в столице вылечилось 4790 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 567 763 человек. Скончались 77 человек. У всех были диагностированы COVID-19 и пневмония.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 2 848 377 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 50 858 летальных исходов, выздоровело 2 275 657 человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый, более заразный штамм смертоносной инфекции сейчас доминирует в столице Великобритании. Британские учёные предупредили, что новый штамм может распространяться быстрее, чем обычный.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире заболели 75,7 млн человек. Жертвами инфекции стали 1,6 млн, вылечились — 42,7 млн. Лидируют по уровню заболеваемости США, где количество случаев заражения составляет 17,4 млн. На втором месте — Индия (10 млн), на третьем — Бразилия (7,1 млн). Россия занимает четвёртое место.