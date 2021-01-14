В Москве выявлено 5534 новых случая COVID-19

https://static.news.ru/photo/f5c4493e-570b-11eb-ba05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

За последние сутки столичные медики выявили 5534 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заражённых в городе достигло 882 962 человек, из них болеют в настоящее время 141 551.

Москва по-прежнему остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 3094 новых случая (всего 290 908) и Подмосковье — 1361 заражённый (всего 174 620).

Как сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием, за сутки в Москве умер 81 человек. Выздоровели 6602 пациента.

Всего в стране с начала пандемии количество заражённых COVID-19 достигло 3 520 531, из них 24 715 случаев зафиксировано за прошедшие сутки. Жертвами вируса стали 64 495 заболевших. Выздоровели 2 909 680 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что риски заражения коронавирусом будут минимальны, а больницам не потребуются дополнительные койки, если следовать рекомендациям Роспотребнадзора. Она также отметила, что в стране фиксируется стабилизация ситуации с COVID-19. В частности, по её словам, число госпитализируемых пациентов с коронавирусом впервые 10 дней 2021 года сократилось на 16%.