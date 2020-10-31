В Москве выявлено 4796 новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/d4183e74-1ce3-11eb-8361-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В столице России за минувшие сутки зафиксировано 4796 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве заболели 434,2 тысячи человек.

Столица остаётся лидером по уровню заболеваемости COVID-19 в России. На втором и третьем местах — Подмосковье и Санкт-Петербург. Там за прошедшие 24 часа зафиксировано 556 и 923 случая заражения соответственно, сообщаетс я на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего по России за сутки выявлено 18,2 тысячи случаев заражения. Из больниц по выздоровлении выписаны 10,3 тысячи пациентов. В общей сложности вылечились более 1,2 млн человек.

Жертвами инфекции за 24 часа стали 238 человек, а всего в стране скончались 28,4 тысячи заболевших COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что автор модели прогнозирования ситуации с COVID-19, глава Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Новые производственные технологии» Алексей Боровков назвал дату выхода Москвы на пик по коронавирусу. По его словам, он придётся на 14 декабря. Количество активных больных в столице составит порядка 192 тысяч человек.