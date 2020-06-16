В Москве выявили за сутки 1065 случаев коронавируса

https://static.news.ru/photo/fe631158-b06f-11ea-89a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки столичные медики обнаружили 1065 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых в Москве достигло 209 745 человек. Такие данные на 17 июня приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в России нарастающим итогом выявлен 553 301 заболевший в 85 регионах. За сутки зафиксировано в стране 7843 новых случая COVID-19, из них 2494 пациента (31,8%) переносят болезнь без симптомов.

За весь период пандемии в РФ от коронавируса скончались 7478 человек. Общее количество излечившихся достигло 304 342.

По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, уже 650 тысяч человек в РФ протестированы на иммунитет к COVID-19, почти 14% имеют антитела. В Москве таких граждан 17%.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в стране под контролем медиков из-за подозрения на заражение коронавирусом остаётся 308 тысяч человек. Также за сутки было проведено 284 тысячи исследований на COVID-19. Всего с начала эпидемии сделано около 15,6 млн тестов.

Как писал NEWS.ru, в Минздраве назвали условие для вымирания коронавируса в РФ. Как заявил глава ведомства Михаил Мурашко, наличие иммунитета к COVID-19 более чем у 45% населения гарантированно прервёт цепочку её передачи. Он также отметил, что популяционный иммунитет к инфекции у россиян ещё не сформирован, хотя число людей с антителами увеличивается.