В Москве выявили около 5,5 тысячи новых заражений коронавирусом

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Столичные врачи выявили 5418 новых случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Такие данные на утро 15 декабря приводит оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

За последние сутки в больницы Москвы госпитализировано 1773 пациента с COVID-19. На аппаратах искусственной вентиляции лёгких находится 419 человек.

Общее число инфицированных за время пандемии в Москве достигло 703 502.

Кроме того, как следует из оперативных данных оперштаба, за сутки преодолеть болезнь смогли ещё 5 307 пациентов. В целом за всё время наблюдений таковых уже 539 859.

Тем не менее, ещё 77 граждан скончались, а число летальных исходов увеличилось до 10 022.

В целом по России, как писал NEWS.ru, за время пандемии выявлено 2 707 945 случаев инфицирования, из них 2 149 610 человек выздоровели, а 47 968 умерли. Сейчас заболевшими значатся 510 367 граждан.