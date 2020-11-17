В Москве выявили ещё 5882 заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/7b45a93a-28aa-11eb-a75c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи зафиксировали 5882 новых случая заражения коронавирусом в столице, сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Согласно данным оперштаба, второе место по количеству заболевших занимает Санкт-Петербург — 2130. Следом идёт Подмосковье — 830 заражённых.

Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Еврейской автономной области — 30, Чукотском автономном округе — 9, Ненецком автономном округе — 5.

Ранее NEWS.ru писал, что столичные врачи вылечили от коронавируса ещё 5274 человека. Общее количество выздоровевших в Москве достигло 377 131.

В России 17 ноября выявили 22 410 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 971 013 заболевших. Вылечились 1 475 904 человека, из них 22 055 — за минувшие 24 часа. Погиб 33 931 пациент (442 за сутки). Активных случаев по данным на утро 17 ноября — 461 178.

Со времени начала пандемии коронавирусной инфекции, которая была объявлена в марте, в России было проведено почти 70 миллионов тестов на COVID-19. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ организован усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов.