В Москве за сутки выявили 3376 инфицированных COVID

Из числа новых случаев коронавируса в России больше всего заболевших выявили за последние сутки в Москве — 3376. Общее число заражённых в столице за время пандемии увеличилось до 1 484 672, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Ещё 6577 москвичей побороли болезнь, говорится на портале стопкоронавирус.рф. Общее число выздоровевших выросло до 1 326 132. За сутки умерли от последствий коронавируса 105 пациентов. В субботу, 24 июля, число умерших превысило 25 тысяч и составило 25 003.

В России за минувшие 24 часа от COVID-19 скончались 799 человек, выздоровели — 21 952 (5 471 956). Всего в РФ умерло от COVID 153 095 граждан.

В Мособласти за сутки зафиксировали 2096 новых случаев ковида, в Санкт-Петербурге — 1937, Нижегородской области — 533, Свердловской области — 488, Красноярском крае — 487.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID-19. В них говорится, что вакцинация «ЭпиВакКороной» противопоказана при тяжёлых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.