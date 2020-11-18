В Москве выявили 4174 новых случая заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/0f14cd38-297a-11eb-99d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские медики зафиксировали за сутки 4174 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные на 18 ноября приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заболевших в городе с начала пандемии достигло 526 630 человек, из них продолжают болеть в настоящее время 135 987.

Выздоровели 382 634, в том числе 5503 пациента за минувшие сутки. Скончались 8009 человек, из них 76 — за последние 24 часа.

Всего российские врачи за прошедшие сутки выявили 20 985 новых случаев коронавируса в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5094 (24,3%) без клинических проявлений. Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 1 991 998. Также зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавирусной инфекции. Жертвами заболевания за прошедшие 24 часа стали 456 человек.

Как писал ранее NEWS.ru, ситуация с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) в РФ может стабилизироваться через месяц или полтора. Так считает главный врач одного из медцентров Евгений Тимаков. Он добавил, что перелом уже наблюдается в Москве. По его словам, положение в РФ не катастрофическое, однако в некоторых субъектах наблюдается нехватка медиков и ресурсов.