В Москве выявили 1584 новых случая заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b95f436a-6aaf-11eb-b968-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За минувшие сутки в Москве зафиксировано 1584 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Такие данные утром во вторник, 9 февраля, приводит оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В столице выздоровело ещё 3554 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 854 725. Подтверждено 1584 новых случая заражения, госпитализировано 811 человек, скончались 73 пациента, — говорится в сообщении.

Столица остаётся лидером среди регионов РФ по суточному приросту заболевших. На втором месте находится Санкт-Петербург, где выявлено 1078 новых случаев заражения. Замыкает тройку Московская область, где сообщается о 903 заболевших.

При этом в одном из регионов за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания — это Чукотский автономный округ. Также минимальный суточный прирост наблюдается в ряде других регионов. В Республике Тыва, Республике Алтай и Псковской области он составил 0,1%, в Москве, Магаданской области, Республике Хакасия, Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Чеченской Республике и Республике Дагестан — 0,2%.

Ранее NEWS.ru писал, что медики выявили 15 019 новых случаев COVID-19 за последние сутки в РФ. Общее число заражённых в России за всё время пандемии достигло 3 998 216. Выздоровело — 3 493 886. Количество летальных случаев составляет 77 598.