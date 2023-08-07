В Москве вывесили карикатуры на иноагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максим Галкин

Политические карикатуры на иноагентов вывесили на окнах выставочного зала на севере Москвы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Отмечается, что агитлистовки - итог всероссийского конкурса по визуальной пропаганде.

На плакатах изображены Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Дмитрий Назаров (высказался против СВО).

Ранее российская актриса Яна Поплавская предложила возбудить уголовные дела о финансировании терроризма в отношении Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой, Галкина, Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Марии Максаковой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а также арестовать их активы. По словам Поплавской, эти артисты открыто поддерживают киевский режим и «собирают деньги для тех, кто убивает русских людей».

Правительство Великобритании ранее расширило антироссийские санкции. Согласно обнародованным данным, власти Соединенного Королевства ввели ограничения в отношении шести россиян, которые принимали участие в уголовном процессе против журналиста Владимира Кара-Мурзы (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), осужденного по делам о госизмене, распространении фейков о российской армии и участии в работе нежелательной организации.